Il Napoli del 2025 è stato brutto concreto cattivo e vincente Coppe e scudetti immaginari li hanno vinti altrove

Il Napoli del 2025 si è distinto per un calcio pratico e determinato, che ha portato risultati concreti in campionato. La squadra ha mostrato intensità e solidità, conquistando vittorie importanti. In questo contesto, i successi in coppe e scudetti sono stati ottenuti altrove, lasciando spazio a una narrazione più sobria e realistica, che ha ribaltato le aspettative e le consuetudini di un calcio spesso raccontato con enfasi e retorica.

Il Napoli del 2025 è stato brutto, concreto, cattivo e vincente. I caroselli mediatici sono stati altrove Si è capovolta la letteratura, talvolta mendace. Quella che ama i titoli a effetto, i proclami da salotto buono, le fanfare che precedono il nulla. Altrove hanno preso triccaballacche, hanno ballato tarantelle mediatiche fino allo stordimento, per poi ritrovarsi in un assolo di mutismo assoluto, con la musica spenta e il conto da pagare. Napoli, no. Napoli ha scelto il rumore sordo del lavoro. Il Napoli del 2025 è stato brutto, concreto, cattivo e vincente. Brutale nel suo rifiuto dell'estetica come alibi, spietato nel modo di stare in campo.

