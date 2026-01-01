Il mito di don Camillo e Peppone rivive a teatro con una commedia in dialetto ferrarese

Il racconto di don Camillo e Peppone torna in scena a teatro, interpretato in dialetto ferrarese. La compagnia ‘Squassa Marlet’ di Voghenza presenta la commedia ‘Don Primo e al sgnor sindach Gepon’ domenica pomeriggio alla Sala Estense di Piazza del Municipio. Un’occasione per assistere a uno spettacolo tradizionale e contribuire a una causa benefica, in un contesto che valorizza la cultura locale e l’arte teatrale.

Una serata da non perdere, da godere, cogliendo l'occasione per fare beneficenza. Lo spettacolo 'Don Primo e al sgnor sindach Gepon', realizzato dalla compagnia teatrale 'Squassa Marlet' di Voghenza, sarà protagonista sul palco della Sala Estense di Piazza del Municipio nel pomeriggio di domenica.

