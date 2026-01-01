Il mistero di Milly scomparsa nei giorni più freddi dell' anno L' appello social per salvarla

Milly è scomparsa da alcuni giorni durante i giorni più freddi dell’anno. Un possibile avvistamento all’ospedale del Valdarno resta senza conferma. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione nella comunità, e si invita chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità. Questo appello social mira a raccogliere dettagli utili per ritrovare Milly in sicurezza.

