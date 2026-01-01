Il mistero di Milly scomparsa nei giorni più freddi dell' anno L' appello social per salvarla
Milly è scomparsa da alcuni giorni durante i giorni più freddi dell’anno. Un possibile avvistamento all’ospedale del Valdarno resta senza conferma. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione nella comunità, e si invita chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità. Questo appello social mira a raccogliere dettagli utili per ritrovare Milly in sicurezza.
E' scomparsa ormai da alcuni giorni. Qualcuno l'avrebbe avvistata all'ospedale del Valdarno, ma non ci sarebbero ancora riscontri. Di Milly Godfried, 48enne di origini olandesi, senza fissa dimora che ha trovato accoglienza nella comunità del Giglio diretta da don Mauro Frasi, si sono perse le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
