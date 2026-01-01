Il mio autore di questo 2025

Il 2025 ha portato una scoperta significativa per Thomas King, autore canadese di ottant’anni. Conosciuto per i suoi studi sulla propria ascendendenza Cherokee, ha recentemente appreso di non avere più questa origine. Questa rivelazione rappresenta un momento di riflessione sulla percezione dell’identità e sul ruolo dell’autore nel narrare storie che, a volte, vanno oltre i dati genealogici.

Per me l'autore dell'anno è Thomas King, ottantenne canadese di ascendenza Cherokee che, dopo avere scritto diversi volumi sulla propria ascendenza Cherokee, ha da poco appreso di non avere alcuna ascendenza Cherokee. King è nato in California da un padre che ha sempre sospettato non essere quello biologico e, nel lontano 1980, si è trasferito in Alberta per insegnare in università Storia dei popoli indigeni. A fungere da collante con i Cherokee è stato il nonno materno, ma il suo albero genealogico è stato contestato da un ente del North Carolina preposto allo smascheramento della millantata appartenenza indigena.

