Il medico italiano nell’inferno di Crans-Montana | Situazione catastrofica flusso continuo di ustionati
Un medico italiano a Crans-Montana descrive una situazione di emergenza estrema, con un flusso incessante di ustionati e traumatizzati. Nonostante le condizioni critiche, il sistema di soccorso svizzero ha garantito un intervento ordinato e efficace. Questa testimonianza evidenzia la complessità e la gravità dell’incidente, sottolineando l’importanza di una risposta coordinata in situazioni di emergenza sanitaria.
Crans-Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – "Mi sono trovato difronte a una situazione catastrofica, ma ci siamo inseriti in un sistema di soccorso ben oliato, in cui abbiamo potuto operare con ordine e tranquillità, gestendo un flusso continuo di feriti, ustionati e con traumi da schiacciamento". Queste le parole del medico valdosano Jacopo Pernechele. Il sanitario italiano è intervenuto questa mattina a Crans-Montana con l'elicottero della Protezione civile della Valle D'Aosta. Nel noto centro sciistico elvetico, nel Cantone Vallese, nella notte di Capodanno a seguito di una esplosione si sono registrate decine di vittime e un centinaio di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
