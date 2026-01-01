Il medico italiano nell’inferno di Crans-Montana | Situazione catastrofica flusso continuo di ustionati

Un medico italiano a Crans-Montana descrive una situazione di emergenza estrema, con un flusso incessante di ustionati e traumatizzati. Nonostante le condizioni critiche, il sistema di soccorso svizzero ha garantito un intervento ordinato e efficace. Questa testimonianza evidenzia la complessità e la gravità dell’incidente, sottolineando l’importanza di una risposta coordinata in situazioni di emergenza sanitaria.

