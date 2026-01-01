Il mare saluta il 2026 | in trecento a Ostia per il tradizionale bagno di Capodanno | FOTO

Ogni anno, Ostia rinnova la tradizione del bagno di Capodanno, un momento di convivialità e speranza per il nuovo anno. In questa occasione, centinaia di persone si sono riunite in spiaggia, tutte in costume e pronte a immergersi nelle onde del mare. Un evento che unisce comunità e tradizione, offrendo uno spunto di riflessione sulla continuità e sulle piccole cerimonie che scandiscono il tempo.

Niente muta, ma tutti rigorosamente in costume. Anche quest'anno Ostia non ha rinunciato al suo appuntamento più "pazzo" e suggestivo: il bagno di Capodanno. Erano oltre trecento i temerari che, nella mattinata del primo gennaio, hanno deciso di salutare l'arrivo del 2026 tuffandosi nelle acque del litorale romano, dando vita alla quattordicesima edizione del tradizionale bagno di Capodanno della Capitale, una tradizione iniziata nel 2013 e ormai entrata nel cuore di cittadini e curiosi. Nonostante il vento e un cielo coperto, alle 11 in punto una folla variopinta si è data appuntamento a piazza Sirio, all'altezza dello stabilimento Belsito.

