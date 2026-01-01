Il Lecchese piange Andrea Ponzoni morto mentre faceva ciò che amava

Il Lecchese piange Andrea Ponzoni, scomparso in un incidente durante un’attività che amava molto. La tragedia si è verificata a Suello nella tarda mattinata di Capodanno, lasciando la comunità in lutto. Andrea Ponzoni, appassionato di volo, ha perso la vita mentre praticava quella che considerava una delle sue passioni più grandi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la zona e per chi lo conosceva.

Ha perso la vita mentre faceva ciò che più amava: volare. È Andrea Ponzoni la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di Capodanno a Suello. L'uomo, 37 anni, era lecchese e risiedeva a Cantù (Como), ed è morto durante un'ascesa dal monte Cornizzolo.Il lancio dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

