Il Gabon eliminato dalla Coppa d’Africa | il ministro va in tv e licenzia tutti sospende la Nazionale e rimuove Aubameyang
Dopo l’eliminazione del Gabon dalla Coppa d’Africa, il ministro dello sport ha annunciato pubblicamente la sospensione della nazionale e il licenziamento di tutto lo staff, includendo anche il ritiro di Aubameyang. La decisione ha suscitato molte discussioni nel paese e nel mondo dello sport, evidenziando le conseguenze di un risultato deludente in un torneo internazionale.
Costa cara l’eliminazione al Gabon in Coppa d’Africa. Il ministro dello sport del Paese ha suscitato grande scalpore intervenendo alla tv di Stato, licenziando tutti i membri dello staff e sospendendo la nazionale. Il Gabon ha perso tutte e tre le partite del proprio girone contro Camerun, Mozambico e Costa d’Avorio contro cui ha perso 3-2 e vinceva 2-0. Lo scrive la Frankfurter allgemeine “Alla luce della vergognosa prestazione dei Panthères, il governo ha deciso di licenziare lo staff tecnico, di sospendere la nazionale fino a nuovo avviso e di rimuovere dalla squadra i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang”, ha dichiarato Simplice-Désiré Mamboula alla televisione gabonese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
