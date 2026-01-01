Il Frozen Makeup è il trend invernale del momento

Il Frozen Makeup è il trend invernale che sta conquistando TikTok. Si tratta di un look caratterizzato da tonalità fredde e riflessi cristallini, capace di conferire un aspetto etereo e raffinato. Questa tendenza si adatta perfettamente alle atmosfere della stagione fredda, offrendo un modo elegante e sobrio di valorizzare il proprio stile durante i mesi più freddi dell’anno.

Il  Frozen Makeup  è il trend invernale ufficialmente sbarcato su  Tik   Tok. Un look glaciale dai toni freddi che conferisce una bellezza eterea, cristallina e sofisticata, ideale per questo periodo. Uno stile unico che trae ispirazione dagli anni ‘90 e dalle celebrità come Kate Moss  che lo hanno sfoggiato in diverse occasioni, rendendolo un vero e proprio cult. Ad oggi, è tornato nuovamente virale per reinterpretare in chiave moderna quel fascino magnetico e senza tempo tipico dell’immaginario di fine millennio. Che cos’è il frozen makeup? Pelle effetto vetro. Una buona skincare è il passaggio fondamentale per ottenere questo risultato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

