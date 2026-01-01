il divieto del terzo mandato principio anche per le autonomie

Il divieto del terzo mandato consecutivo rappresenta un principio fondamentale applicabile non solo alle Regioni ordinarie, ma anche alle autonomie speciali. Questa norma mira a garantire pluralismo e rinnovamento nelle istituzioni, promuovendo una Governance equilibrata. La sua estensione alle autonomie speciali sottolinea l’importanza di uniformare i principi di trasparenza e responsabilità, contribuendo a rafforzare il rispetto delle regole democratiche in tutte le forme di governo territoriali.

"Il divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell'ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per.

