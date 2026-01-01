Il discorso del Presidente non è un film

Da ildenaro.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il discorso del Presidente non è un film. La capacità di superare ostacoli, siano essi materiali o immateriali, rimane una possibilità ancora oggi. Tuttavia, questa abilità non è accessibile a tutti, specialmente tra coloro che occupano ruoli di maggiore responsabilità. Conoscere i limiti e le difficoltà è fondamentale per affrontare le sfide con realismo e consapevolezza.

Saper divincolarsi da impedimenti materiali e non, è possibile ancora di questi tempi, anche se non é alla portata di molti tra i personaggi che contano. Ieri sera il Presidente della Repubblica Italiana ha formulato, a chi era davanti alla tv e non, gli auguri per un buon 2026. Lo ha fatto mentre pronunciava il tradizionale messaggio di fine anno che, fino alla penultima edizione, quella dello scorso anno, si limitava a raccontare una sorta di riassunto dei fatti salienti accaduti nel corso dell’anno che stava andando via dal Paese e a accennare la bozza  del programma di quanto il governo intende realizzare entro il 31 dicembre prossimo venturo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Trump, oggi il discorso del presidente Usa alla nazione

Leggi anche: Trump alla Knesset: il discorso del presidente Usa interrotto da contestatori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Joaquin Cortison presenta: Prostata Enflamada

Video Joaquin Cortison presenta: Prostata Enflamada

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.