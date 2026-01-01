il costo nascosto del pessimismo

Il pessimismo spesso viene percepito come una posizione realistica o prudente, ma in realtà può comportare costi nascosti che influenzano il benessere e le decisioni quotidiane. Spesso si confonde con l’ingenuità o con una visione troppo negativa della realtà, sottovalutando invece le opportunità di crescita e miglioramento. Esaminare il vero impatto del pessimismo permette di comprendere meglio come le attitudini mentali influenzino la nostra vita e il nostro modo di affrontare le sfide.

C’è un equivoco diffuso sull’ottimismo: lo si confonde con l’ingenuità, con la rimozione dei problemi, con una forma di propaganda emotiva. In realtà l’ottimismo, quello serio, è l’opposto. E’ uno sguardo che parte dai dati, attraversa i conflitti, riconosce le difficoltà e decide comunque di non trasformarle in destino. Per questo chi non è ottimista non è semplicemente più “realista”: è più povero. Intellettualmente, politicamente, umanamente. La prima cosa che perde chi non è ottimista è il senso delle proporzioni. Il pessimista cronico vive immerso in una percezione deformata del mondo, dove ogni crisi è definitiva, ogni errore irreversibile, ogni cambiamento una minaccia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

