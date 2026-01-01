Il cordino i corpi nell’Adige l’ibristofilia | Così Benno ha ucciso i genitori

Il caso di Benno Neumair, responsabile del duplice omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, ha destato grande attenzione a Bolzano. La vicenda, che coinvolge elementi come il cordino, i corpi nell’Adige e l’ibristofilia, rappresenta un episodio tragico che ha segnato profondamente la comunità. Di seguito, analizzeremo i dettagli di questa vicenda e le sue implicazioni.

Il duplice omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair è una vicenda che ha profondamente scosso Bolzano. Una coppia di coniugi sportiva, amante delle passeggiate in montagna. Due insegnanti in pensione, 63 anni lui e 68 lei. Sorridenti nelle foto diramate all'indomani della denuncia di scomparsa. Ma la loro vita è stata spezzata dal proprio figlio Benno in una sera di gennaio, poco prima dell'Epifania. E, come spesso accade in questi casi, ci si ritrova a chiedersi se questo delitto avrebbe potuto essere evitato. "Leggendo le varie dichiarazioni delle persone vicine, familiari, amici che descrivono sia il padre che la madre come persone molto impaurite dal figlio, si comprende che sicuramente qualche campanello d'allarme c'era stato.

