Il coraggio di licenziarsi | ‘No Other Choise’ e ‘Tra le nuvole’

Spesso, ripartire significa semplicemente riconoscere che il proprio percorso professionale ha bisogno di un cambiamento. “No Other Choice” e “Tra le Nuvole” sono esempi di storie che mostrano come il coraggio di licenziarsi possa rappresentare un gesto di autenticità e di responsabilità. Non si tratta sempre di una crisi, ma di un atto consapevole per ritrovare sé stessi e costruire un futuro più in linea con i propri valori.

Non tutte le ripartenze coincidono con la fine di una storia d'amore o con il cambio di città, molto spesso la ripartenza coincide con un atto di coraggio, con l'audacia di ammettere che il proprio posto di lavoro non sia più un luogo sano. Il cinema da sempre indaga il tema del licenziamento e a tal proposito indaghiamo la sua fenomenologia in due film:il più recente No Other Choise e Tra le Nuvole. Il dramma dell'ignoto, da una parte, e il senso di libertà, dall'altro. Cosa vuol dire licenziarsi?. Se pensiamo ai nuovi inizi, come quelli che il nuovo anno ci porta a desiderare, pensiamo a tante e diverse situazioni: la fine di una storia d'amore, un trasferimento, un viaggio, il cambio di una facoltà.

