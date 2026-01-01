Il concerto e gli eventi per Capodanno il sindaco | Piazza festosa e sicura questa è la Palermo migliore

Il concerto di Capodanno in Piazza Politeama ha confermato l’impegno della città nel garantire un evento sicuro e partecipato. La piazza, affollata e animata, ha offerto un’atmosfera festosa e ordinata, rappresentando una Palermo più viva e accogliente. Il sindaco sottolinea come questa sia la migliore immagine della città, in grado di coniugare tradizione e sicurezza per un inizio anno positivo.

"La serata di Capodanno in Piazza Politeama ha restituito alla città l’immagine migliore di Palermo: una piazza piena, viva, festosa, ma allo stesso tempo ordinata e vissuta in totale sicurezza. Migliaia di persone hanno partecipato con entusiasmo al concerto e alle iniziative organizzate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Catania, Capodanno in sicurezza: ordinanza del sindaco per il concerto in piazza Duomo Leggi anche: Sorrento, Capodanno in piazza con musica e tradizioni: dal Ciuccio di fuoco al Concerto di fine anno, tutti gli eventi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alba: la città dà il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale Capodanno in piazza; Capodanno a Roma: il 31 dicembre in città, dagli eventi ai trasporti. Tutto quello che c'è da sapere; Il Natale a Lecce: il calendario degli eventi tra dicembre e gennaio; Capodanno a Nocera Inferiore, Mario Biondi in concerto in piazza Diaz. Migliaia di persone per il concerto di Capodanno al Circo Massimo, Gualtieri: “È andata alla grande” - Migliaia di persone hanno assistito al concerto di fine anno al Circo Massimo, con protagonisti artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai ... fanpage.it

Capodanno Rai, le parole del sindaco di Catanzaro dopo il grande evento della notte - E’ stata una chiusura d’anno fantastica per la nostra città: la mattina l’inaugurazione tanto attesa della metro di superfice e poi la sera il grande concerto della Rai. strettoweb.com

Capodanno Rai a Catanzaro, il sindaco Fiorita: ‘Giornata memorabile. Orgogliosi del nostro successo’ - Il primo cittadino ringrazia tutte le forze coinvolte, dalla polizia alla protezione civile, per il successo dell'evento ... citynow.it

Concerto di capodanno a Cosenza, tutto il popolo brunoriano in piazza https://www.meravigliedicalabria.it/concerto-di-capodanno-a-cosenza-tutto-il-popolo-brunoriano-in-piazza/ - facebook.com facebook

A Cagliari tutto pronto per il concerto di Capodanno, Giusy Ferreri: «Immenso piacere festeggiare con voi» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.