Il Comune sul concerto di Gianna Nannini | Un successo applaudita da ventimila persone FOTO-VIDEO

Il Comune di Pescara ha commentato il concerto di Gianna Nannini, che ha visto circa ventimila persone presenti, considerandolo un evento di successo. La serata musicale ha concluso simbolicamente il 2023 e aperto il nuovo anno, sottolineando l’interesse della città per la musica dal vivo. Un appuntamento che si inserisce nella vivace scena culturale locale, confermando Pescara come meta di eventi di richiamo.

Il 2026 si apre con la musica, a Pescara, dopo il concerto di Gianni Nannini che ha chiuso lo scorso anno. Oggi alle ore 19 sul palco allestito nell'area di risulta salirà Irama. Il grande concerto della cantautrice toscana è stato seguito, come informano dal Comune, da ventimila persone.

PESCARA: IN 20MILA PER GIANNA NANNINI, “QUI E’ STATO CREATO IL ROCK”. OGGI CONCERTO DI IRAMA - "Quando mi hanno detto di esibirmi a Pescara ho risposto subito sì, altrimenti sarei andata a sciare. abruzzoweb.it

Eventi di Capodanno 2025–2026: Gianna Nannini, Irama e Fiamma Olimpica - Il cantante dei successi “Ovunque sarai”, “Ex”, “Mediterranea”, “Nera” e altre canzoni che hanno ... abruzzoindependent.it

