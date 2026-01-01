Il cibo dei poveri che salvò la vita a due donne | tre curiosità sui canederli

I canederli sono un piatto tradizionale del Trentino-Alto Adige, originato come “cibo dei poveri” per utilizzare ingredienti semplici e avanzati. Questo piatto ha avuto un ruolo importante nelle tavole locali, anche salvando vite in momenti di difficoltà. Di seguito, scopriremo tre curiosità su questa ricetta, apprezzata per la sua semplicità e versatilità.

Pane raffermo, farina, latte, uova, speck, cipolle, formaggio e prezzemolo: ecco una serie di ingredienti che fanno immediatamente pensare a un cibo che da secoli è entrato a far parte della tradizione culinaria del Trentino-Alto Adige: i canederli. Ma quali sono le sue vere origini? E qual è la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

