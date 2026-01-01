Il rinnovo del supporto finanziario all’Ucraina ha evidenziato le tensioni e le divisioni all’interno dell’Unione europea. Mentre si insiste sull’unità, si nasconde una strategia sottostante, basata sulla convinzione che la Russia possa crollare prima dell’Europa. Questo “caso Baud” mette in luce come le narrazioni ufficiali possano mascherare interessi e scelte politiche ancora poco trasparenti.

L’Unione europea esce indebolita e divisa dal rinnovo del sostegno finanziario all’Ucraina. Dietro la retorica dell’unità si nasconde una scelta strategica mai davvero discussa: puntare sull’idea che la Russia crollerà prima dell’Europa. Non è una strategia fondata su analisi verificabili, ma una scommessa politica che per reggere ha bisogno di un racconto coerente, ripetuto e difeso. È qui che entra in gioco il sistema mediatico europeo, e in modo particolarmente evidente quello italiano. Negli ultimi anni, l’informazione sul conflitto ucraino ha progressivamente smesso di essere uno strumento di comprensione per diventare un meccanismo di conferma. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ex funzionario dei servizi segreti svizzeri colpito dalle nuove sanzioni UE contro la Russia.

