Il capodanno a Udine è stato segnato da uno spettacolo di 500 droni, offrendo una nuova esperienza di intrattenimento. Nella notte del 31 gennaio, il cielo si è illuminato con un suggestivo show aereo, creando un momento di festa e condivisione per la comunità. Un evento che ha unito tecnologia e tradizione, lasciando un ricordo speciale per gli spettatori presenti.

Un vero e proprio drone show, una nuova forma di intrattenimento che nella tarda serata del 31 gennaio ha avuto luogo a Udine. L’evento era stato ampiamente annunciato, ma lo stupore per l’esordio della specialità è stato forte. Poco dopo le 23 e 30 è iniziato nel cielo cittadino il gioco di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: La Germania corre sul riarmo: il piano monstre da 500 miliardi e la nuova legge sui droni (con alcuni paletti)

Leggi anche: Capodanno 2026 da Borghese a Venezia: 500 euro a persona. Ecco cosa trovi nel piatto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il capodanno udinese illuminato da 500 droni - Lo spettacolo, per la prima volta in città, ha incantato sia chi ha partecipato alla festa in piazza che chi ha osservato il tutto da lontano ... udinetoday.it