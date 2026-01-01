Il capodanno udinese illuminato da 500 droni
Il capodanno a Udine è stato segnato da uno spettacolo di 500 droni, offrendo una nuova esperienza di intrattenimento. Nella notte del 31 gennaio, il cielo si è illuminato con un suggestivo show aereo, creando un momento di festa e condivisione per la comunità. Un evento che ha unito tecnologia e tradizione, lasciando un ricordo speciale per gli spettatori presenti.
Un vero e proprio drone show, una nuova forma di intrattenimento che nella tarda serata del 31 gennaio ha avuto luogo a Udine. L’evento era stato ampiamente annunciato, ma lo stupore per l’esordio della specialità è stato forte. Poco dopo le 23 e 30 è iniziato nel cielo cittadino il gioco di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
