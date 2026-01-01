Il Capodanno di Reggio sotto la pioggia senza perdere la voglia di festeggiare

Il Capodanno di Reggio Calabria del 2026 è iniziato sotto la pioggia, con un’atmosfera fresca e vivace. Nonostante le condizioni meteo, cittadini e visitatori hanno mantenuto lo spirito di festa, dimostrando entusiasmo e solidarietà. Un inizio di anno caratterizzato da determinazione e voglia di condividere momenti di convivialità, anche in condizioni climatiche non ideali. La serata ha confermato l’attaccamento della comunità alle tradizioni di auguri e festa.

La prima notte del 2026 è iniziata sotto la pioggia e un'aria decisamente frizzante a Reggio Calabria. Il freddo e l'acqua non hanno però scoraggiato la voglia di divertimento dei reggini, che dopo la mezzanotte sono usciti a festeggiare. Dove? Certamente nella piazza Indipendenza dove già prima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Capodanno 2026, ristorazione marchigiana protagonista: cresce la voglia di festeggiare 'fuoricasa' Leggi anche: Cenone e veglione di Capodanno a Reggio Calabria e vicinanze: dove festeggiare l'arrivo del 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Meteo, aria artica e venti gelidi di tramontana in arrivo a Reggio Calabria: le previsioni per Capodanno; Il Capodanno in Calabria sfida il gelo e abbraccia la musica tra il concertone Rai a Catanzaro e il Giubileo di Brunori a Cosenza ·; Capodanno a Torino 2026 in Teatro: i 12 spettacoli da non perdere; Meteo Abruzzo, tempo stabile fino a lunedì poi pioggia e neve in collina. Capodanno torna il sole. Meteo per San Silvestro e Capodanno: pioggia, neve o tempo asciutto per le feste in piazza? - Una massa d'aria fredda è in arrivo in Italia tra il giorno di San Silvestro, 31 dicembre 2025, e Capodanno 2026 con un conseguente calo delle temperature da Nord a Sud. meteo.it

Meteo, area artica e venti gelidi di tramontana in arrivo a Reggio Calabria: le previsioni per Capodanno - Secondo il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo: "Una bassa pressione in transito sul Mediterraneo richiamerà aria gelida dalla Scandinavia" ... reggiotoday.it

Meteo, sorpresa di Capodanno: piogge rapide e poi il grande gelo. Ecco dove e quando - Rapido afflusso di aria artica dai Balcani: previsti rovesci sparsi, poi crollo termico con gelate diffuse. msn.com

Rocco Hunt Live sul palco del Capodanno 2026 a Reggio Calabria @cittadireggiocalabria @poetaurbano @reggiocalabriametrocity #radio105 #CapodannoStai #Capodanno2026 #CapodannoReggioCalabria - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.