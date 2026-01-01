Il Capodanno di Pisa la città impazzisce per Alfa | lui canta i suoi successi in una piazza dei Cavalieri gremita

Il Capodanno a Pisa si apre con il concerto di Alfa nella piazza dei Cavalieri, affollata di spettatori. La città si prepara a salutare l’anno vecchio e ad accogliere quello nuovo con un evento musicale che coinvolge molti cittadini e visitatori. La serata promette un momento di condivisione e festa, segnando l’inizio di un nuovo anno in un’atmosfera semplice e conviviale.

Pisa, 31 dicembre 2025 – E' una piazza dei Cavalieri stracolma quella che accoglie Alfa per il suo concerto di Capodanno. Il giovane cantautore è sulla cresta dell'onda in questi anni: tanti successi, tanto seguito da parte dei giovanissimi. E il Comune di Pisa invitandolo sembra aver fatto centro. Nella serata del 31 piazza dei Cavalieri, dove si svolge il concerto gratuito, è gremita ovunque. Almeno quattromila persone per l'artista. Che, è risaputo, tifa per il Genoa, avversaria in classifica del Pisa in Serie A, nella parte bassa della classifica. Alfa scherza con il pubblico. "Sono genoano ma contro il Pisa spero che sia una bella partita", scherza con il pubblico.

