Il capodanno di Lucca fa centro il più affollato di sempre in città

Il Capodanno di Lucca si è svolto con grande affluenza, registrando il maggiore numero di partecipanti nella storia della città. L’evento, promosso dal Comune, ha trasformato Piazza Santa Maria in un luogo di incontro e convivialità, offrendo musica e momenti di condivisione a cittadini e visitatori. Una celebrazione che ha confermato l’interesse e l’affetto per questa tradizione, sottolineando l’importanza di eventi pubblici per la comunità locale.

Lucca, 1 gennaio 2026 - È stato un successo straordinario, il più partecipato di sempre a Lucca, il Capodanno in città promosso e organizzato dal Comune che ha trasformato Piazza Santa Maria in un grande spazio di festa, musica e condivisione, accogliendo migliaia di persone tra cittadini e visitatori. Un format coinvolgente e trasversale ha scandito l’intera serata: dall’avvio dell’intrattenimento alle 22 fino alle prime ore del nuovo anno, con lo show “Voglio tornare negli anni ’90” che ha fatto ballare la piazza sulle note pop e dance del decennio più iconico. Un momento musicale che ha fatto rivivere al pubblico le atmosfere di quegli anni che hanno segnato la storia della musica pop e dance, trasformando Piazza Santa Maria in un grande dance floor a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il capodanno di Lucca fa centro, “il più affollato di sempre in città” Leggi anche: Sanremo 2026 sarà il più affollato di sempre: Carlo Conti trasforma il festival in un kolossa Leggi anche: Sanremo 2026 sarà il più affollato di sempre: Carlo Conti trasforma il festival in un kolossal Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tutto pronto per il grande Capodanno in Piazza Santa Maria: i fuochi saranno senza botti; Capodanno 2025 a Lucca: lo show gratuito anni ’90 in piazza; Lucca, Capodanno in piazza: tutto pronto per il salto negli anni Novanta; Il Capodanno 2026 a Lucca con una grande serata di musica e spettacolo. Il capodanno di Lucca fa centro, “il più affollato di sempre in città” - Risultato eccezionale anche dal punto di vista turistico con strutture ricettive sold out ... msn.com

Da tutta Italia per il Capodanno a Lucca: attesi oltre 7mila in piazza - È ormai tutto pronto in città per lo show di Capodanno: piazza Santa Maria si trasformerà in una discoteca a cielo aperto e i tanti presenti torneranno negli anni '90. noitv.it

Lucca, show in piazza - E’ piazza Santa Maria il grande punto d’incontro a Lucca per chi vuole aspettare il 2026 in compagnia. lanazione.it

Purtroppo anche a questo Capodanno sono stati numerosissimi i botti, benchè un'ordinanza del Comune raccomandasse di non utilizzarli. Già dalle ore 22.00 del 31/12/2025, la squadra di volontari di Anpana Lucca, era in giro, pronta ad intervenire nella rice - facebook.com facebook

