Il Capodanno di Jannik Sinner | veglione con l’amico Ciccone e tre eroi di Le Mans

Il Capodanno di Jannik Sinner si è svolto in modo discreto a Montecarlo, dove il tennista ha trascorso la notte di fine anno in compagnia dell’amico Ciccone e di tre protagonisti di Le Mans. Un’occasione per condividere momenti di relax e amicizia, lontano da clamori e cronache sportive, all’insegna della sobrietà e della convivialità.

Capodanno sostanzialmente tranquillo per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha trascorso l’ultima notte del 2025 (nonché la prima del 2026) in quel di Montecarlo. A renderlo noto non è però l’altoatesino: ci pensa uno dei partecipanti alla cena di fine anno a svelare tutte le identità presenti in poco spazio. Quell’uno è Antonio Giovinazzi: il pilota della Ferrari che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2023 è stato in compagnia di Sinner assieme agli altri due che hanno segnato la corsa di durata più famosa al mondo nel 2025, vale a dire Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Il messaggio di Giovinazzi: “Tradizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Capodanno di Jannik Sinner: veglione con l’amico Ciccone e tre eroi di Le Mans Leggi anche: Jannik Sinner, Capodanno a Montecarlo con Giovinazzi e Ciccone Leggi anche: “Midnight in Rapallo”: veglione di capodanno al Chiosco della Musica con balli e concerti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Capodanno di Jannik Sinner: veglione con l’amico Ciccone e tre eroi di Le Mans - Il numero 2 del mondo ha trascorso l'ultima notte del 2025 (nonché la prima del 2026) in quel di ... oasport.it

