Il Capodanno di Askatasuna | bombe carta e petardi contro i carabinieri

Il corteo di Askatasuna, noto come la Street Parade, si è svolto con un percorso musicale che ha attraversato la città fino al Campus Einaudi. Durante l’evento, si sono verificati momenti di tensione, con lanci di bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine, in particolare vicino a via Regina Margherita, sede di un immobile sotto sequestro occupato dal centro sociale per quasi tre decenni.

La Street Parade di Askatasuna, il corteo che ha attraversato la città a suon di musica per arrivare nel Campus Einaudi, ha vissuto momenti di tensione quando il gruppo, a ritmo di musica, si è avvicinato a via Regina Margherita, dove si trova l'immobile sotto sequestro che per 29 anni è stato occupato dal centro sociale. A quel punto sono stati lanciati da parte degli antagonisti alcuni petardi e bombe carta, a quali le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La tensione era alta da giorni e l'aspettativa per i disordini nella serata di capodanno era di alto rischio. Fortunatamente non ci sono stati incontri fisici tra manifestanti e cordoni di miliari, anche se si registrano 4 feriti lievi tra i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

