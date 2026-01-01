Il corteo di Askatasuna, noto come la Street Parade, si è svolto con un percorso musicale che ha attraversato la città fino al Campus Einaudi. Durante l’evento, si sono verificati momenti di tensione, con lanci di bombe carta e petardi contro le forze dell’ordine, in particolare vicino a via Regina Margherita, sede di un immobile sotto sequestro occupato dal centro sociale per quasi tre decenni.

La Street Parade di Askatasuna, il corteo che ha attraversato la città a suon di musica per arrivare nel Campus Einaudi, ha vissuto momenti di tensione quando il gruppo, a ritmo di musica, si è avvicinato a via Regina Margherita, dove si trova l'immobile sotto sequestro che per 29 anni è stato occupato dal centro sociale. A quel punto sono stati lanciati da parte degli antagonisti alcuni petardi e bombe carta, a quali le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La tensione era alta da giorni e l'aspettativa per i disordini nella serata di capodanno era di alto rischio. Fortunatamente non ci sono stati incontri fisici tra manifestanti e cordoni di miliari, anche se si registrano 4 feriti lievi tra i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Capodanno di Askatasuna: bombe carta e petardi contro i carabinieri

Leggi anche: Capodanno a Torino, tensioni al corteo pro Askatasuna. Petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine, "feriti carabinieri"

Leggi anche: Torino, altro che Street Parade, Capodanno di violenza antagonista: tensioni al corteo di Askatasuna. Petardi, bombe carta e 4 carabinieri feriti (video)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno a Torino, tensioni a corteo antagonisti; Tensioni a Torino durante il corteo per Askatasuna: fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine; Capodanno di scontri a Torino: la parata di Askatasuna finisce tra cariche e carabinieri feriti; Capodanno a Torino, tensioni al corteo degli antagonisti: Carabinieri feriti.

Capodanno a Torino, tensioni al corteo pro Askatasuna. Petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine, "feriti carabinieri" - Migliaia di persone alla 'Street Parade', una marcia a suon di musica per le strade del quartiere Vanchiglia, dove si trova il centro sociale sgomberato ... msn.com