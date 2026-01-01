Il Capodanno dei vip | vacanze da sogno feste e brindisi

Il Capodanno dei vip: vacanze, feste e brindisi. Celebrità come Valentino Rossi e Federica Pellegrini condividono i loro momenti speciali durante la notte di fine anno. Scopri come i personaggi noti trascorrono questa occasione, tra relax e celebrazioni, offrendo uno sguardo discreto sui loro tradizionali festeggiamenti. Un’occasione per conoscere le scelte di chi vive sotto i riflettori durante le festività più significative.

Da Valentino Rossi a Federica Pellegrini: come hanno passato la notte più lunga dell'anno i personaggi famosi. Gli auguri social di Vasco Rossi e Martina Colombari tra i senzatetto.

