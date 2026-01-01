Il Capodanno dei parmigiani | Alex Britti i botti senza feriti e la rissa sfiorata in piazza per il concerto

Il Capodanno a Parma si è svolto tra musica di Alex Britti, l’uso di fuochi d’artificio senza incidenti e un lieve confronto tra i presenti. Un evento che ha unito musica, tradizione e attenzione alla sicurezza, caratterizzando il festeggiamento della città in modo sobrio e tranquillo.

Le canzoni di Alex Britti, i botti sparati senza feriti e il principio di una rissa in piazza per il concerto: il Capodanno dei parmigiani si può sintetizzare così. Ma andiamo con ordine: per i botti di Capodanno, che sono stati sparati in città per almeno un paio d'ore dopo la mezzanotte, non si.

