Il capo dell’intelligence estone smonta la narrativa allarmista di Bruxelles

Il capo dell’intelligence estone ha recentemente chiarito che non ci sono segnali concreti di un’imminente attacco da parte di Mosca verso le Repubbliche baltiche o gli Stati membri della NATO. Questa dichiarazione contribuisce a chiarire la situazione attuale, evidenziando come non ci siano motivi di allarme imminente. È importante basare le analisi su dati verificati e mantenere un approccio equilibrato nel rapporto con le tensioni internazionali.

