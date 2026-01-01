Il capo dell’intelligence estone smonta la narrativa allarmista di Bruxelles
Il capo dell’intelligence estone ha recentemente chiarito che non ci sono segnali concreti di un’imminente attacco da parte di Mosca verso le Repubbliche baltiche o gli Stati membri della NATO. Questa dichiarazione contribuisce a chiarire la situazione attuale, evidenziando come non ci siano motivi di allarme imminente. È importante basare le analisi su dati verificati e mantenere un approccio equilibrato nel rapporto con le tensioni internazionali.
Attualmente non vi è alcun segnale che Mosca intenda attaccare una delle Repubbliche baltiche né tanto meno uno Stato membro della NATO. Sono queste le parole che ridimensionano, anzi smontano la narrativa guerrafondaia di Bruxelles e degli altri governi europei desiderosi di reclutare migliaia di giovani da schierare contro la Russia. A pronunciarle è stato Kaupo Rosin, direttore della Välisluureamet (VLA), l’agenzia di intelligence per l’estero dell’Estonia, intervistato dal media statale ERR. Mosca non vuole lo scontro aperto. Anche il giornale americano Bloomberg ha ripreso le dichiarazioni di Rosin in un titolo che dice già tutto: “La Russia sta cercando di evitare un conflitto con la NATO”. 🔗 Leggi su Follow.it
