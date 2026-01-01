Il campione Francesco De Siena porta i finalisti di The Voice Senior nel Salento

Francesco De Siena, vincitore di “The Voice Senior”, torna a esibirsi nel Salento, portando con sé i finalisti del talent. Dopo il successo televisivo, l’artista prosegue il suo percorso musicale, condividendo nuove opportunità con il pubblico locale. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto autentico e coinvolgente, confermando l’importanza della musica come elemento di connessione e tradizione nel territorio.

GALLIPOLI – Il trionfo a The Voice Senior è ancora negli occhi e nelle orecchie del pubblico italiano, ma per Francesco De Siena è già tempo di tornare sul palco. Il musicista di Morciano di Leuca, che ha conquistato l'Italia grazie al televoto e a interpretazioni cariche di anima, celebrerà la.

