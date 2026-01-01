Il calciatore del Napoli in incognito al murales di Maradona | lo scatto sui social

Noa Lang, calciatore del Napoli, ha visitato il murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli in modo discreto, indossando un cappuccio per mantenere l’anonimato. La sua presenza, condivisa sui social, ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio e tifosi, offrendo un’occasione di riflessione sulla connessione tra i giocatori e la memoria storica del club.

Noa Lang si è recato in incognito, nascosto con un cappuccio in testa, al murales di Maradona nel cuore dei Quartieri Spagnoli.È stato lo stesso attaccante del Napoli a pubblicare lo scatto in una storia postata su Instagram.

