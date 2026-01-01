Il blitz con 50 arresti contro le cosche della Noce e di Brancaccio annullate tre ordinanze

Un blitz ha portato all’arresto di 50 persone appartenenti alle cosche della Noce e di Brancaccio. Tuttavia, il tribunale del Riesame ha annullato, anche parzialmente, le ordinanze di custodia cautelare per tre indagati coinvolti nell’operazione. Nonostante ciò, la loro detenzione prosegue per altri motivi, mantenendo l’attenzione sulla lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

Per loro non cambia molto perché devono comunque restare in carcere per altri motivi, ma il tribunale del Riesame ha annullato (in toto e in parte) l'ordinanza di custodia cautelare per tre degli indagati bloccati con il blitz che, lo scorso 10 dicembre, aveva portato in tutto a cinquanta arresti.

