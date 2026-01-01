Il bizzarro motivo per cui la McLaren F1 scartò Robert Kubica | Ancora oggi non so se stesse scherzando
Un episodio poco noto del mondo della Formula 1 riguarda il rifiuto della McLaren nei confronti di Robert Kubica nel 2008. La decisione, sorprendente e poco spiegata all’epoca, non si basò sulle capacità del pilota, ma su motivazioni forse più personali o inaspettate. Oggi emerge un retroscena che lascia ancora qualche dubbio: l’episodio rimane un esempio di come, a volte, le scelte nel motorsport possano essere influenzate da fattori imprevedibili.
Un retroscena surreale riemerge dal passato della Formula 1: la McLaren scartò Robert Kubica nel 2008 per un motivo che nulla aveva a che fare con il talento. A raccontarlo è Matt Bishop, ex responsabile comunicazione del team, che ricostruisce una frase attribuita a Martin Whitmarsh destinata a far discutere ancora oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Robert Kubica dalla F1 al WRC fino alla 24 Ore di Le Mans
Leggi anche: Lando Norris dopo il titolo in F1 avrà un nuovo numero: “Non è solo per me, è per tutta la McLaren”
Il bizzarro motivo per cui la McLaren F1 scartò Robert Kubica: “Ancora oggi non so se stesse scherzando” - Un retroscena surreale riemerge dal passato della Formula 1: la McLaren scartò Robert Kubica nel 2008 per un motivo che nulla aveva a che fare con il ... fanpage.it
Poesia di Natale della poetessa Cathie Cayros, pubblicazione di Elisa Mascia -Italia Foto cortesia di Cathie Cayros ALLA VIGILIA DI NATALE! Un fiocco di neve volteggia e volteggia, bianco e soffice, con un motivo bizzarro e unico creato dalla natura stessa! L - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.