Il bilancio meteo dell’anno il 2025? Bollente | temperatura media aumentata di 1.8 gradi

Da ilrestodelcarlino.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si è concluso con un bilancio meteorologico caratterizzato da un aumento della temperatura media di 1,8°C rispetto agli anni precedenti. A Ravenna, l’anno ha portato condizioni climatiche più calde e variabili, in parte influenzate dai cambiamenti climatici globali. Dopo le recenti ondate di piena, è utile analizzare i dati climatici per comprendere meglio le tendenze e le sfide future legate al clima nella nostra provincia.

Ravenna, 1 gennaio 2026 – Passata la grande paura dovuta alle recenti ondate di piena, anche a livello meteo è tempo di tracciare, segnatamente alla nostra provincia, un bilancio relativo all’intero anno che stiamo per lasciarci alle spalle. “Dal punto di vista climatologico – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, il 2025 è ancora una volta da considerarsi come un ‘manifesto’ del riscaldamento globale, con un trend indirizzato verso un preoccupante aumento delle temperature”. Partiamo proprio da queste ultime. “Nel corso del 2025 si è registrata, rispetto alla media del trentennio 1981-2010, un’anomalia positiva di ben 1,8 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il bilancio meteo dell8217anno il 2025 bollente temperatura media aumentata di 18 gradi

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio meteo dell’anno, il 2025? “Bollente: temperatura media aumentata di 1.8 gradi”

Leggi anche: Meteo, a San Silvestro arriva il gelo artico sull'Italia. Ultime 36 ore del 2025 saranno fredde e con temperature di 7-8 gradi sotto la media

Leggi anche: Meteo, arriva l'estate di San Martino: da 3 a 6 gradi sopra la media. Le previsioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.