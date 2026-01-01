Il bilancio meteo dell’anno il 2025? Bollente | temperatura media aumentata di 1.8 gradi
Il 2025 si è concluso con un bilancio meteorologico caratterizzato da un aumento della temperatura media di 1,8°C rispetto agli anni precedenti. A Ravenna, l’anno ha portato condizioni climatiche più calde e variabili, in parte influenzate dai cambiamenti climatici globali. Dopo le recenti ondate di piena, è utile analizzare i dati climatici per comprendere meglio le tendenze e le sfide future legate al clima nella nostra provincia.
Ravenna, 1 gennaio 2026 – Passata la grande paura dovuta alle recenti ondate di piena, anche a livello meteo è tempo di tracciare, segnatamente alla nostra provincia, un bilancio relativo all’intero anno che stiamo per lasciarci alle spalle. “Dal punto di vista climatologico – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, il 2025 è ancora una volta da considerarsi come un ‘manifesto’ del riscaldamento globale, con un trend indirizzato verso un preoccupante aumento delle temperature”. Partiamo proprio da queste ultime. “Nel corso del 2025 si è registrata, rispetto alla media del trentennio 1981-2010, un’anomalia positiva di ben 1,8 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
