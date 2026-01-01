Il bilancio meteo dell’anno il 2025? Bollente | temperatura media aumentata di 1.8 gradi

Il 2025 si è concluso con un bilancio meteorologico caratterizzato da un aumento della temperatura media di 1,8°C rispetto agli anni precedenti. A Ravenna, l’anno ha portato condizioni climatiche più calde e variabili, in parte influenzate dai cambiamenti climatici globali. Dopo le recenti ondate di piena, è utile analizzare i dati climatici per comprendere meglio le tendenze e le sfide future legate al clima nella nostra provincia.

