Il bilancio di Capodanno a Napoli | quanti sono i feriti e quanti per colpi d' arma da fuoco

Durante la notte di Capodanno in provincia di Napoli, si sono registrati 57 feriti, tra cui 11 minori. Fortunatamente, nessuno si trova in condizioni gravi. Questo bilancio riflette una serata caratterizzata da incidenti e episodi di violenza, evidenziando l’importanza di mantenere comportamenti responsabili durante le festività. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenzione per le future occasioni di festa.

È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, tra questi 11 minori, nessuno risulta in gravi condizioni. Un solo ferito per colpi d'arma da fuoco a Giugliano in Campania, tutte le altre persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere sono rimaste ferite a causa di fuochi d'artificio. Il dato totale è in aumento rispetto allo scorso anno, quando i feriti furono 36. Secondo i dati complessivi raccolti dalla Questura di Napoli, in città 42 persone sono finite in ospedale, tra cui 7 minorenni, mentre in provincia si sono registrati ulteriori 15 feriti (4 minorenni).

