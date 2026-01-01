Il bilancio della notte di Capodanno | un morto e 283 feriti di cui 68 minorenni

Durante i festeggiamenti di Capodanno, si è registrato un bilancio di un decesso e 283 feriti, tra cui 54 ricoverati. La tragedia più grave si è verificata a Roma, dove un uomo ha perso la vita a causa di un'esplosione di un petardo. I dati evidenziano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni per evitare incidenti e conseguenze tragiche.

AGI - Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno si sono registrati la morte di un uomo (a Roma, ieri, per l'esplosione di un petardo) e 283 feriti, di cui 54 ricoverati. È quanto emerge dal bilancio curato dal Dipartimento di Pubblica sicurezza. L'anno scorso non c'era stato alcun decesso mentre i feriti erano stati 309 (di cui 69 ricoverati). Questo fine anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. In relazione alla gravita' delle lesioni riportate, si registrano 245 feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni. I feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, sono 50. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il bilancio della notte di Capodanno: un morto e 283 feriti di cui 68 minorenni Leggi anche: Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video Leggi anche: Coltellate davanti alla scuola: 5 studenti minorenni feriti, di cui uno più grave al Bufalini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco; Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese; Botti di Capodanno, un morto alla periferia di Roma. Vigili del fuoco, 770 interventi; Capodanno nelle città, un morto a Roma: ferito da proiettile vagante un bimbo di 9 anni. Capodanno, drammatico bilancio delle feste: un morto e oltre 70 feriti. Bimbo ferito da un proiettile - Il fatto è avvenuto ad Aversa: la piccola vittima è stata medicata e dimessa. msn.com

Capodanno, il bilancio di una notte di guerra: un morto e centinaia di feriti - Un incendio grosso si è verificato nel quartiere Vomero di Napoli dove è andata a fuoco anche una pi ... zoom24.it

Capodanno di feriti e incendi: 57 casi a Napoli, un morto a Roma. Centinaia gli interventi - Una notte segnata da incidenti, incendi e interventi di soccorso in molte regioni, con un bilancio che conferma la diffusione di ordigni illegali e ... repubblica.it

Il bilancio della notte dell’1 gennaio, condiviso come da consuetudine con la direzione del Pronto Soccorso e il triage, registra un grave caso legato ai fuochi d’artificio: un 19enne ha subito l’amputazione di tre dita ed è stato operato nella notte dall’équipe di C - facebook.com facebook

Un morto e 20 feriti è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Genova sulla A26, all'altezza dello svincolo per Mele. Coinvolti un pullman turistico, un mezzo pesante e due auto. La vittima è l'autista del pullman. Il tratto è stato riaperto all'alba x.com

