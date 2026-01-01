Il bilancio della notte di Capodanno | un morto e 283 feriti di cui 68 minorenni

Durante i festeggiamenti di Capodanno, si è registrato un bilancio di un decesso e 283 feriti, tra cui 54 ricoverati. La tragedia più grave si è verificata a Roma, dove un uomo ha perso la vita a causa di un'esplosione di un petardo. I dati evidenziano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni per evitare incidenti e conseguenze tragiche.

AGI - Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno si sono registrati la morte di un uomo (a Roma, ieri, per l'esplosione di un petardo) e 283 feriti, di cui 54 ricoverati. È quanto emerge dal bilancio curato dal Dipartimento di Pubblica sicurezza. L'anno scorso non c'era stato alcun decesso mentre i feriti erano stati 309 (di cui 69 ricoverati). Questo fine anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. In relazione alla gravita' delle lesioni riportate, si registrano 245 feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni. I feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, sono 50.

