Nel 2026, le tendenze capelli si evolvono verso tagli più semplici e duraturi, riducendo le trasformazioni frequenti. Questo cambiamento risponde a una richiesta di maggiore stabilità e autenticità, anche oltre il settore della bellezza. Un nuovo approccio che valorizza la versatilità e la naturalezza, segnando una svolta rispetto alle mode effimere degli ultimi tempi, e offrendo più certezze per chi desidera uno stile pratico e raffinato.

Un trend al giorno, forse anche più, con un bisogno impellente di dare nuovi nomi a ogni cosa, comprese quelle che avevamo sotto gli occhi da sempre: le tendenze capelli corti e medi 2026 andranno in tutt’altra direzione (finalmente), prendendo le distanze dai continui input che hanno caratterizzato il mondo delle bellezza negli ultimi mesi. Sì, è arrivato il momento di cambiare ritmo. Tendenze capelli corti e medi, il 2026 sul fronte styling e colore. «Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un massimalismo importante», premette Alessandro Galetti, Direttore Artistico Wella Italia, «Sia sul fronte colore che su quello dello styling ci stiamo avviando a qualcosa di diverso, simile al minimalismo dei primi Anni 2000 ». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 2026 porterà grandi novità sul fronte dei tagli e dello styling, con meno trasformazioni e più certezze. E c'è un motivo preciso, non solo beauty

