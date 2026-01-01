Il 2026 inizia con il tuffo in mare anche a Napoli e Ischia
Il 2026 si apre con una tradizione consolidata a Napoli e Ischia: il tuffo in mare al Lido Mappatella di Napoli. Un gesto simbolico per accogliere il nuovo anno, mantenendo vivo il rito del “cimento invernale”. Questa pratica rappresenta un momento di condivisione e speranza, legato alle tradizioni locali, e si inserisce tra le consuetudini di inizio anno in tutta Italia.
Tuffo augurale d'inizio d'anno al lido Mappatella di Napoli, rinnovando la tradizione del "cimento invernale". A fare il bagno anche una signora napoletana di 80 anni divenuta la mascotte dell'evento e un partecipante con le stampelle che malgrado l'infortunio non ha voluto rinunciare al primo bagno dell'anno. "Per anni ci siamo battuti per la bonifica e il mare balneabile al lido Mappatella e quella di oggi è una manifestazione fortemente significativa – ha detto il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, presente all'iniziativa – Una bellissima testimonianza di come sia possibile utilizzare le spiagge di Napoli tutto l'anno.
