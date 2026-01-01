Il 2026 inizia con il bel tempo a Novara e nel Vco | le previsioni per i primi giorni dell' anno

Il 2026 a Novara e nel Vco si apre con condizioni di tempo stabile e temperature basse. Secondo le previsioni di 3B Meteo, il Piemonte, grazie alla posizione sotto la catena alpina, continuerà a godere di giornate serene e senza precipitazioni fino all’Epifania. Un inizio di anno caratterizzato da cielo limpido e clima freddo, che accompagnerà i primi giorni del 2026 nella zona.

A Novara e nel Vco l'anno nuovo inizia con il bel tempo, anche se freddo.Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, il 2026 inizierà all'insegna del tempo stabile su tutto il Piemonte che, sottovento alla catena alpina, non vedrà precipitazioni almeno fino all'Epifania. "L'aria fredda giunta in.

Il 2026 inizia con il freddo, maltempo almeno sino all’Epifania - Nonostante che il 2025 sia stato un altro anno caldo, le ultime ore ci lasceranno un rigido ricordo con gelate diffuse e anomale. ilsecoloxix.it

