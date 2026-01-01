Il 2026 inizia con i brividi | temperature in picchiata Toccati i -10 gradi

Il 2026 si apre con una significativa diminuzione delle temperature, raggiungendo i -10 gradi in alcune zone. La prima notte dell’anno ha registrato uno dei cali più marcati di questo inverno, con temperature diffuse sotto lo zero in Toscana e in particolare nell’aretino, dove si sono toccati -8 gradi. Un inizio di anno che evidenzia le condizioni meteorologiche rigide di questa stagione.

Temperature in picchiata in questa prima notte dell'anno, una delle più fredde di questo inverno. Le temperature sono infatti scese diffusamente sotto lo zero in Toscana e l'Aretino ha fatto registrare ben 8 gradi sotto lo zero. Stando alle previsioni della sala operativa della protezione civile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

