Il 2026 inizia bene | solo un intervento di soccorso legato al Capodanno

Il 2026 si apre con una notizia positiva per il Lecchese: durante i festeggiamenti di Capodanno, si è registrato un solo intervento di soccorso. Un risultato che testimonia un approccio responsabile e una gestione efficace dei festeggiamenti, contribuendo a un inizio di anno tranquillo e senza criticità significative. Questa situazione rappresenta un buon auspicio per i giorni a venire.

Capodanno "morigerato" nel Lecchese. Per una volta siamo chiamati a dare (volentieri) una buona notizia, ovvero l'assenza di gravi criticità (almeno mentre scriviamo) durante i festeggiamenti per il veglione.L'arrivo degli anni scorsi era stato sempre contrassegnato da numerosi interventi di.

