Il 2026 della Beach Volley Valtiberina prende il via con un mese di open day
Il 2026 della Beach Volley Valtiberina inizia con un mese di open day dedicato a chi desidera avvicinarsi al beach volley. Dal PalaPiccini di Sansepolcro, allenamenti gratuiti e sessioni di prova aperte a tutti offriranno l’opportunità di conoscere questa disciplina, imparare le basi e muovere i primi passi nel mondo del beach volley. Un'occasione per scoprire lo sport e partecipare attivamente alla stagione in arrivo.
