Il 2026 della Beach Volley Valtiberina prende il via con un mese di open day

Il 2026 della Beach Volley Valtiberina inizia con un mese di open day dedicato a chi desidera avvicinarsi al beach volley. Dal PalaPiccini di Sansepolcro, allenamenti gratuiti e sessioni di prova aperte a tutti offriranno l’opportunità di conoscere questa disciplina, imparare le basi e muovere i primi passi nel mondo del beach volley. Un'occasione per scoprire lo sport e partecipare attivamente alla stagione in arrivo.

Il biturgense Alberto Acquisti è vicecampione nazionale di beach volley - Arezzo, 10 settembre 2025 – Il biturgense Alberto Acquisti è vicecampione nazionale di beach volley. lanazione.it

Ultime ore dell’anno e Max Verstappen si diverte giocando a Beach Volley in Brasile con amici e parenti della compagna. Video di @PiquetJr #MemasGP #F1 #MaxVerstappen #RedBull - facebook.com facebook

BEACH VOLLEY | ELITE16 ITAPEMA Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Claudia Scampoli e Giada Bianchi chiudono al quinto posto TUTTI I DETTAGLI: federvolley.it/node/132365 #beabeacher | #BPT2025 | @BeachVBWorld x.com

