Il 2025 si chiude con 5 nati in più a Venezia Un bimbo ferito da un petardo

Nel 2025, Venezia registra un lieve incremento nelle nascite, con cinque neonati in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il territorio si confronta ancora con sfide legate a situazioni di emergenza, come un bambino ferito da un petardo. Questi dati si inseriscono in un quadro di calo demografico e di attenzione ai temi di salute e sicurezza, elementi fondamentali per la comunità veneziana.

In un periodo di continuo e sensibile calo delle nascite, il Civile di Venezia ha registrato 5 nati in più nel 2025, mentre il primo fiocco rosa 2026 dell'Ulss 3 è stato appeso all'ospedale dell'Angelo. Si chiama Merna la prima nata del 2026 negli ospedali dell'Ulss 3 ed è venuta al mondo questa. A Venezia 5 nati in più nel 2025. A Mestre la prima nata è Merna - All'Ospedale Civile in ottobre sei nascite in un giorno.

