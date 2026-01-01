Igor Protti | Ringrazio la vita per esserci ancora sarei felice di non avere altre brutte notizie

Igor Protti ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo gratitudine per essere ancora vivo e sperando di non ricevere ulteriori brutte notizie. In un momento difficile, l'ex calciatore ha mostrato il suo sorriso più sincero, riflettendo un atteggiamento di speranza e resilienza. La sua testimonianza invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di apprezzare ogni giorno.

Igor Protti, Capodanno a casa con la compagna Daniela: «Ringrazio la vita per esserci ancora» - «Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida». msn.com

