Igor Protti | Ringrazio la vita per esserci ancora sarei felice di non avere altre brutte notizie
Igor Protti ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo gratitudine per essere ancora vivo e sperando di non ricevere ulteriori brutte notizie. In un momento difficile, l'ex calciatore ha mostrato il suo sorriso più sincero, riflettendo un atteggiamento di speranza e resilienza. La sua testimonianza invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di apprezzare ogni giorno.
L'ex calciatore ha condiviso un messaggio su Instagram in calce a una foto nella quale sfoggia il miglior sorriso che gli riesce in un momento durissimo della sua vita. "Cosa chiedere al 2026? Sarebbe facile sognare la guarigione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Morte Igor Squeo, i dubbi sul taser rottamato. La madre: “Mostro mio figlio cadavere per avere risposte”
Leggi anche: Giorgia su X Factor: “Non so se il prossimo sarò ancora in conduzione. Fare la giudice? Non ne sarei capace”
L’«abbraccio» a Protti. La «Bari 93» fa subito gol; “Buon anno a tutti e che vi regali salute e serenità”.
Igor Protti: «Ringrazio la vita per esserci ancora, sarebbe facile sognare la guarigione». Il Capodanno a casa con la compagna Daniela - «Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida». msn.com
Igor Protti, Capodanno a casa con la compagna Daniela: «Ringrazio la vita per esserci ancora» - «Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida». msn.com
Igor Protti, Capodanno a casa con la compagna Daniela: «Ringrazio la vita per esserci ancora, sarebbe facile sognare la guarigione» - «Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida». msn.com
Igor Protti: "Davanti a me un domani che fa paura. Auguro a tutti un anno che sappia essere gentile" #protti x.com
Il messaggio pubblicato poco fa da Igor Protti. Ve lo proponiamo: "Cosa chiedere al 2026 Sarebbe facile sognare la guarigione ma sarei felice di non avere altre brutte notizie" foto tratta dalla pagina Instagram - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.