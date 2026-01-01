Ibrahimovic | La Top 3 di sempre? Ronaldo e poi… – TOP VIDEO 2025

Durante il Festival dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha condiviso la sua classifica dei migliori calciatori di sempre, inserendo Ronaldo in prima posizione. Nel suo intervento, l’ex attaccante del Milan ha illustrato le sue scelte, offrendo uno sguardo personale e riflessivo sul calcio internazionale. Di seguito, il suo commento e la top 3 completa, per comprendere le preferenze di uno dei più iconici protagonisti del calcio contemporaneo.

