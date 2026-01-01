I servizi per anziani della Casa Pia penalizzati da lavori stradali e multe

I servizi offerti dalla Casa di Riposo “Fossombroni” per gli anziani stanno affrontando difficoltà a causa di lavori stradali in corso e sanzioni che risultano poco chiare. Questi interventi stanno influendo sulla qualità e sulla regolarità delle attività assistenziali, creando disagi sia per gli ospiti che per il personale. È importante trovare soluzioni condivise per garantire un servizio stabile e attento alle esigenze degli anziani.

I servizi per anziani della Casa di Riposo "Fossombroni" penalizzati da lavori stradali e multe incomprensibili. Lo storico istituto cittadino evidenzia come, da mesi, siano bloccati gli accessi al parcheggio interno a causa di un intervento alla rete idrica in via delle Fosse che sta comportando.

Una vasca speciale per gli anziani: "Così possono essere autonomi" - L’Opera Pia Castiglioni, istituzione che ha sede a Formigine afferente all’Unione dei comuni del distretto ceramico, offre i servizi di Casa residenza per anziani, Centro diurno e il Nucleo temporaneo ... ilrestodelcarlino.it

I consiglieri comunali di "Apricena Futura": tagli al Centro Anziani e accorpamento dei servizi, una scelta grave e miope - facebook.com facebook

