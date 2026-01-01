I ragazzi di Milano a Crans-Montana | Di un amico non abbiamo più notizie non si trova La gente in fuga si calpestava
A Crans-Montana, i ragazzi di Milano raccontano di aver perso di vista un amico e di aver assistito a scene di fuga e calpestamenti. Arrivati sul luogo, hanno incontrato i pompieri e osservato le conseguenze di quanto accaduto. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sugli eventi, evidenziando la paura e l’incertezza vissute in quei momenti difficili.
Crans-Montana – “Sì, avevamo amici dentro. Siamo arrivati, abbiamo visto i pompieri”. Le immagini di quei momenti sono ricordi ancora nitidi e strazianti. “Poi è arrivata l’ambulanza, la polizia. Ci siamo avvicinati”. Le fiamme che divorano Le Constellation, le urla. “C’erano ancora persone in fila fuori. I bodyguard alla porta. Il mio amico è uscito, ha detto ai bodyguard che c’era il fuoco”. Di lì il caos: gli uomini della sicurezza che abbandonano l’ingresso, la gente che entra senza controllo. “Quando hanno visto il fuoco sono usciti tutti, però si saranno calpestati tra di loro.”. Da Crans- Montana arrivano le testimonianze dei ragazzi italiani in vacanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
