I ragazzi di Milano a Crans-Montana | Di un amico non abbiamo più notizie non si trova La gente in fuga si calpestava

A Crans-Montana, i ragazzi di Milano raccontano di aver perso di vista un amico e di aver assistito a scene di fuga e calpestamenti. Arrivati sul luogo, hanno incontrato i pompieri e osservato le conseguenze di quanto accaduto. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sugli eventi, evidenziando la paura e l’incertezza vissute in quei momenti difficili.

“È una carneficina, dal locale uscivano ragazzi insanguinati”: le testimonianze“È una carneficina, dal locale uscivano ragazzi insanguinati”: le testimonianze da ... - Montana, dove un incendio ha provocato decine di morti e un centinaio di feriti ... ilfattoquotidiano.it

La testimonianza da Crans-Montana della milanese Delia Gubbay: «Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano. Mio nuora ha visto gente che bruciava». Numerose chiamate ... - Dalia Gubbay, classe 1967, è sotto choc: «Io non ho memoria che sia mai successo niente di simile. msn.com

