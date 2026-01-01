I protagonisti di quest’inverno? I collant marroni

Quest'inverno, i collant marroni si confermano come un elemento versatile e di stile. Nonostante le opinioni diffuse sulla loro efficacia contro le basse temperature, rappresentano comunque un’ottima scelta per completare look eleganti e sobri. Scegliere il giusto spessore permette di conciliare praticità e raffinatezza, offrendo un’alternativa discreta e funzionale per chi desidera indossare gonne o shorts anche nelle giornate più fredde.

Se siete temerari del freddo non avrete problemi ad indossare i look invernali a gambe scoperte. In molti sostengono che i collant 20, 10 o addirittura 5 denari siano pressoché inutili come protezione dal freddo e per questo non li indossano. Per altri, invece, è simbolo di eleganza e raffinatezza. E quest’anno a conquistare non sono più le solite calze nere, ma i collant marroni. Collant marroni, la svolta per i look invernali. Sdoganati di recente (no, ancora non è tempo di accettare in società i collant nude -un mistero della moda-), questi collant rendono particolarmente chic e cozy anche i look più strong. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

