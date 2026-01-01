I primi nati del 2026 a Bologna | ecco chi sono e dove sono venuti alla luce

A Bologna, nelle prime ore del 2026, sono nati i primi bambini dell’anno. Questo evento segna l’inizio di un nuovo ciclo, con nascite registrate negli ospedali della città. Di seguito si forniscono dettagli su chi sono i primi nati del nuovo anno e i luoghi in cui sono venuti al mondo.

Il 2026 si è aperto con nuove nascite a Bologna, dove nelle prime ore del nuovo anno sono venuti alla luce i primi bambini del 2026 negli ospedali del territorio. Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLe nascite hanno interessato l’Ospedale Maggiore, il Policlinico di Sant’Orsola e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - I primi nati del 2026 a Bologna: ecco chi sono e dove sono venuti alla luce Leggi anche: Benvenuti! Chi sono primi nati del 2026! I nomi Leggi anche: Massimo Riserbo e Deferito Libertà: i primi nati del 2026 sono già qui (e stanno benissimo) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca i primi nati a Roma del 2026. Fiocco azzurro a Milano per Filippo; Filippo e Isabella: i primi milanesi a nascere nel 2026 al Buzzi e al Melloni; Massimo Riserbo e Deferito Libertà: i primi nati del 2026 sono già qui (e stanno benissimo); Fiocchi azzurri e rosa in Ciociaria: ecco i primi nati dell’anno. Potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte - I primi nati del 2026 in Piemonte: gemellini Jonathan e Gioele e la piccola Marwa, tutti da Canale, nel Roero. quotidianopiemontese.it

L'ospedale di Verduno festeggia i primi nati del 2026: sono Jonathan e Gioele, gemellini di Canale - E sono venuti al mondo all'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, rispettivamente alle 00. targatocn.it

Capodanno in corsia: ecco i primi nati del 2026 negli ospedali bergamaschi - A Seriate, per ora, nessuna nascita nelle prime ore dell’anno. ecodibergamo.it

Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: i primi nati del 2026 a #Roma - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.