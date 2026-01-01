I primi nati del 2026 a Bologna | ecco Almir Antonio e una bambina

Il primo gennaio 2026 a Bologna sono nati tre bambini, tra cui Almir, Antonio e una bambina. Almir è venuto alla luce alle 1:11 presso l’ospedale Maggiore, con un peso di 3,7 chili. I genitori sono di origine pakistana. Questa nascita segna l’inizio dell’anno con un nuovo arrivo, rappresentando un momento di gioia per le famiglie coinvolte.

Bologna, 1 gennaio 2026 – Due bambini e una bambina sono i piccoli nati nel primo giorno dell’anno. Il primo è stato Almir che è venuto alla luce all’1,11 all’ospedale Maggiore, il bambino pesa 3 chili e 70 grammi e i genitori sono di origine pakistana. La seconda è stata la bambina, all’1,41 che è nata al Sant’Orsola, i cui genitori sono di origine italiana. Chiude il podio Antonio, che è nato questa mattina alle 9,27 nel reparto maternità dell’ ospedale di Bentivoglio. Antonio è l’ultimo dei primi tre nati, ma non certo per peso: il bimbo, infatti, pesa 4 chili e 225 grammi. Il piccolo ha già una sorellina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

