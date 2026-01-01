I nuovi elettrodomestici di Lg Signature con intelligenza artificiale

LG Electronics introdurrà al CES 2026 di Las Vegas i nuovi elettrodomestici del brand LG Signature, dotati di intelligenza artificiale. Questi dispositivi sono progettati per offrire maggiore efficienza e praticità, integrando tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze quotidiane. La presentazione rappresenta un passo importante nel settore dell’elettrodomestica intelligente, con un focus su innovazione e funzionalità.

LG Electronics presenterà i nuovi elettrodomestici del proprio brand premium LG Signature al CES 2026 di Las Vegas (6-9 gennaio). Celebrando un decennio di innovazione, la nuova collezione evolve integrando l'IA all'interno dei prodotti. Tra i più interessanti ci sono il frigorifero french door. Ces 2026, LG Signature presenta la nuova collezione di elettrodomestici con AI; LG e Samsung puntano sull'AI in forni e frigoriferi. Il nuovo frigorifero french door LG SIGNATURE offre AI conversazionale, che dovrebbe permettere di conversare in linguaggio naturale con il frigorifero; quest'ultimo è indicato come in grado di ...

I nuovi forni Lg riscrivono la cottura al vapore (e si puliscono da soli) - Se anche voi in estate tremate al solo pensiero di utilizzare il forno, state per cambiare idea: Lg ha infatti voluto rimettere al centro della cucina proprio l'elettrodomestico meno utilizzato nei ... wired.it

Frigoriferi e forni smart: LG svela l’evoluzione Signature al CES 2026 - Tra le novità più attese di LG al CES 2026 spicca il nuovo frigorifero Signature con AI conversazionale, display LCD da 6,8 pollici e funzione AI Fresh, capace di adattare il raffreddamento ... msn.com

