I numeri dei Carabinieri di Pavia | nel 2025 arresti aumentati dell' 11% rispetto al 2024

Nel 2025, il Comando provinciale dei Carabinieri di Pavia ha registrato un incremento dell’11% negli arresti rispetto all’anno precedente. L’Arma ha mantenuto una presenza capillare e qualificata sul territorio, garantendo la tutela dell’ordine pubblico e contrastando la criminalità. Con le sue quattro Compagnie e le 40 Stazioni, i Carabinieri continuano a essere un punto di riferimento per la sicurezza della comunità pavese.

Pavia, 1 gennaio 2026 - Un "incremento dell'11% degli arresti effettuati rispetto al 2024 ". Il Comando provinciale dei carabinieri di Pavia ha reso noto oggi, giovedì 1 gennaio, il bilancio dell'attività dell'Arma nel 2025, sottolineando di aver "assicurato, sull'intero territorio provinciale, una presenza costante, capillaree e qualificata, per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, mediante la prevenzione dei fenomeni criminali e il contrasto di ogni forma di illegalità, confermandosi presidio insostituibile di legalità e riferimento quotidiano per la cittadinanza attraverso le 4 Compagnie (di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella, ndr) e le 40 Stazioni.

